Sivas'ta Trafik Kazası: 23 Yaralı

Sivas'ta Yıldızeli-Tokat kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü ve çekicinin karıştığı kazada 3 kişinin durumu ağır. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve adli soruşturma başlatıldı.

YARALI SAYISI 23'E ÇIKTI

Sivas Valiliği'nden kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Yaralı sayısının 23 olduğu belirtilen açıklamada, Yıldızeli-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisinde Tokat iline seyir halinde olan yolcu otobüsü ve çekicinin karıştığı çift taraflı ve yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplam 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, Yıldızeli ilçe devlet hastanesi ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Söz konusu kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
