Sivas'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı... Şoka giren sürücüyü ekipler güçlükle ambulansa götürdü

SİVAS - Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. V.K idaresindeki 48 AGS 701 plakalı Mercedes marka tır ile M.E İdaresindeki 58 AEE 266 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan sürüce ve bir yolcuyu Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ekipler şoka giren otomobil sürücüsünü ambulansa taşırken güçlük çekti. Kazada otomobilde bulunan sürücü M.E ve M.K, İ.K, B.K yaralandı. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.