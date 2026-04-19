Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
G.B. yönetimindeki 76 AAN 650 plakalı tır, Yukarıkale Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer