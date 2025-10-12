Haberler

Sivas'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meyve yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı.

Y.Y. yönetimindeki 31 AKZ 263 plakalı meyve yüklü tır, Aşağıkale Mahallesi tünel mevkisinde Kelkit Çayı kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralı, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
