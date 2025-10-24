Sivas'ta 'Tecrüben Yol Göstersin' Etkinliği Gerçekleşti

Sivas'ta Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi kapsamında "Tecrüben Yol Göstersin" etkinliği gerçekleştirildi.

Yavuz Selim İlkokulu 3-A sınıf öğretmeni Salih Temiztürk tarafından düzenlenen etkinliğin bu haftaki konuğu, 46 yıldır aralıksız yazdığı günlükle ilçenin arşivini tutan ve haberlere konu olan emekli veznedar Metin Karaçoban oldu.

Öğrencilerle bir araya gelen Karaçoban, onların sorularını cevaplayarak hayat tecrübelerinden bahsetti.

Katılımından dolayı sınıf öğretmeni Temiztürk, Karaçaban'a teşekkür etti.