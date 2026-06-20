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Taşkın sonrası çekilen Koru Irmağı'nda ağaç köklerini andıran su kanalları oluştu

Taşkın sonrası çekilen Koru Irmağı'nda ağaç köklerini andıran su kanalları oluştu
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Sivas’ın Hafik ilçesinde taşkın sonrası suları çekilen Koru Irmağı’nda yaklaşık 200 metre genişliğindeki alanda ağaç köklerini andıran su kanalları oluştu. Bu ilginç görüntüler dronla kaydedildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde taşkın sonrası suları çekilen Koru Irmağı'nda yaklaşık 200 metre genişliğindeki alanda oluşan, ağaç köklerini andıran su kanalları dronla görüntülendi.

Koç Deresi ile Pusat-Özen Barajı'ndan beslenen ve Yeniköy Çayı'nın birleşmesiyle oluşan Koru Irmağı, geçen aylarda eriyen kar ve sağanak nedeniyle yatağından taştı.

Taşkın esnasında çamurlu yoğun akıntı halinde geniş ovaya yayılan ırmak, suların çekilmesiyle farklı görüntüye kavuştu.

Normalde su seviyesi oldukça düşük olan ve yaz aylarında çoğu yıl tamamen kuruyan ırmakta taşkın sonucu taşınan kum ve çakıllar geniş düzlüğe yayıldı.

Yaklaşık 200 metre genişliğindeki alanda ağaç köklerini andıran su kanalları oluşan ırmak, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
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