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Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.E.A. yönetimindeki 41 ACL 135 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile M.D. (49) idaresindeki 58 AEC 664 plakalı otomobil Sivas- Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki R.D. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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