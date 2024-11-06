Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Yönelik Operasyon: 12 Gözaltı

Sivas'ın Gürün ve Yıldızeli ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi ve köylerinde "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik çalışmalar neticesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 3 dedektör, tarihi eser niteliği taşıyan 80 sikke, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 68 tabanca fişeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldızeli ilçesi ve köylerinde de "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulması Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 16 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 4 bin 902 tabanca fişeği, 145 av tüfeği fişeği, 2 dedektör ve tarihi eser niteliği taşıyan 39 obje ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.