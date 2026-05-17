Haberler

Sivas'ta taraftarları taşıyan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Sivas'ta taraftarları taşıyan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Ankara'daki maçtan dönen taraftarları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde, maçtan dönen taraftarları taşıyan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 BR 029 plakalı yolcu midibüsü, ilçeye bağlı Güneş köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin, Ankara'da oynanan Çorluspor 1947-Malatya Yeşilyurtspor maçından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarlar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti

Trump, Pekin'den eli boş döndü! Gündem yaratacak İran detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine asla inanamayacaksınız
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren terör saldırısı! 17 polis hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı

Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Cam silerken dengesini kaybetti: 8. kattan düşen genç kız öldü
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba