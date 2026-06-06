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Baraj kapakları kapatıldı, Esma Nur'u arama çalışmaları yoğunlaştı

Baraj kapakları kapatıldı, Esma Nur'u arama çalışmaları yoğunlaştı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobilden yaralı kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu, kaza şokuyla Kelkit Çayı'na düştü. Baraj kapaklarının kapatılmasıyla su seviyesi düşürüldü, arama çalışmaları 21. gününde devam ediyor.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobilden yaralı kurtulduktan sonra kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu (18) arama çalışmaları, 21'inci gününe girdi. Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının kapatılması ile Kelkit Çayı'nda su seviyesi düşerken, bölgede arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kaza, 16 Mayıs'ta gece yarısı D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi. U.Y. (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) yaşamını yitirdi, sürücü U.Y. ağır yaralandı. Araçtan hafif yaralı kurtulduğu belirlenen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise kazanın etkisiyle şoka girip, yol kenarından geçen Kelkit Çayı'na düştüğü ileri sürüldü.

AĞAÇ DİPLERİ VE KAYA OYUKLARI ARANIYOR

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları, bugün 21'inci gününe girdi. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara; Erzurum AFAD, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Suşehri Jandarma Komando Birliği'nden komandolar destek veriyor. Arama çalışmalarının seyrini değiştirmek amacıyla havzayı besleyen Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kapatılarak çayın suyu kontrollü olarak düşürüldü. Suyun azalmaya başlaması ile ekipler, kazanın yaşandığı bölgeden başlayarak ağaç dipleri, kaya oyukları ve birikinti alanlarında yeniden titiz bir çalışma başlattı. Havadan dronların da destek verdiği nehir yatağındaki arama çalışmalarında ekipler, şu ana kadar Esma Nur'a ait herhangi bir bulguya rastlamadı. Tokat'ın Reşadiye ilçesi sınırlarına kadar uzanan hat boyunca çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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