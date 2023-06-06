Sivas'ta su baskınlarına rağmen çocuklar oyunlarına devam etti

Sele aldırış etmeden oyunlarına devam ettiler

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde sağanak yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Su basan parkta çocukların oyun oynaması ise dikkat çekti.

Zara ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası Ahmet Başyurt Mahallesi'nde ev, apartman, bahçe ve kamu kurum alanları ile spor tesisleri sular altında kaldı. Su baskınından etkilenen bölgeye gelen Zara Belediyesi İtfaiye ve Temizlik Saha Amirliği çalışanları cadde ve sokaklardaki suları tahliye ederken, vatandaşlar da ev ve bahçelerindeki suları temizledi. Su baskınlarının yaşandığı mahallede ekipler ve vatandaşlar çalışma yaptığı esnada sular altında kalan parkta oyun oynayan çocuklar dikkat çekti.