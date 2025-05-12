Sivas'ta Sosyal Güvenlik Haftası Töreni Düzenlendi

Sivas'ta, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Kongre Müzesi önündeki törende, SGK İl Müdürü Ahmet Kale ve kurum çalışanları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kale ve kurum çalışanları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şimşek, sosyal güvenlik teşkilatının çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti. Kurum çalışanlarına çalışmalarında başarılar dileyen Şimşek, Sosyal Güvenlik Haftalarını kutladı.

Kale ise sosyal güvenliğin 86 milyona hizmet eden önemli bir kurum olduğuna dikkati çekerek, hafta boyuncu çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.