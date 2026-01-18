Haberler

Sivas'ta kar, yerini soğuk havaya bıraktı
Sivas'ta kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları eksi 18 dereceye kadar düştü. Şarkışla ilçesinde ise sıcaklık eksi 30 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu kapandı.

SİVAS'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece ölçülürken, Şarkışla ilçesinde ise termometreler eksi 30'u gösterdi.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece, Şarkışla ilçesinde ise eksi 30 olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisi ile ağaçlar, buz kristalleriyle kaplandı. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen ve suyun durgun aktığı bölümlerinin yüzeyi kısmen buzla kaplandı. Tarihi Kesik Köprü ile Eğri Köprü çevresinde güzel görüntüler oluştu. İl genelinde kar yağışı nedeniyle ise 517 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğu açıklandı. İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
