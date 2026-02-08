Sivas'ta taksi, alev alev yandı
Sivas'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan taksi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
SİVAS'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan taksi, yangında kullanılamaz hale geldi. Taksideki yangın, cep telefonu ile görüntülendi.
Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında, sürücüsü öğrenilemeyen 58 T 1126 plakalı taksi, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler taksiyi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürüldü.
Taksinin kullanılamaz hale geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonuya görüntülendi.