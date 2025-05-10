Sivas'ta Seyir Halindeki Servis Minibüsünde Yangın Çıktı
Sivas'ta havalimanına personel taşıyan bir minibüste çıkan kaçınılmaz yangın, sürücünün yolcuları tahliye etmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı minibüste Nuri Demirağ Havalimanı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtaki alevleri gören sürücü, yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel