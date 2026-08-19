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Şehit Tuncer Çeliker Kabri Başında Anıldı

Şehit Tuncer Çeliker Kabri Başında Anıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehit Tuncer Çeliker, kabri başında anıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehit Tuncer Çeliker, kabri başında anıldı.

Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, şehidin baba ocağını ziyaret ederek aileyle bir araya geldi.

Daha sonra şehidin kabrine gidildi. İlçe Müftü Vekili Mehmet Akif Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Kaymakam Şahan ve beraberindeki ilçe protokolü, şehidin kabrine çiçek bıraktı.

Anma programına, ilçe protokolü ve şehidin ailesi katıldı.

Kaynak: AA
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