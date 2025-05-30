Sivas'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sivas'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamalar ve oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı.