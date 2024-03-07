Sivas'ta Özel Eğitim Sınıfı Öğrencilerine Sosyal Etkinlik

Sivas'ın Suşehri ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik sosyal etkinlik gerçekleştirildi.

Suşehri Belediyesi Tesisleri'nde düzenlenen programa, Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOKİ Kösedağ Ortaokulu'nun özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Korkmaz ve Yüksel, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen okul idarecilerini tebrik etti.

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Doğruyol ise bu tür programları her ay rutin olarak tertip ettiklerini söyledi.

TOKİ Kösedağ Ortaokulu Müdürü Hüseyin Tuncer de programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.