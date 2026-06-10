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Sivas'ta otomobilden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

Sivas'ta otomobilden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların üzerinde çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, ilçede bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin'den gelerek hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 5 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların üzerinde ve araçlarında, 4 kol saati, 2 cep telefonu, 2 altın yüzük, 2 altın küpe, 10 avro, 4 güneş gözlüğü ve 6 bin 300 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları da sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin, 5 Haziran'da da Erzincan'ın Refahiye ilçesinde araçtan hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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