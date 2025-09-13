Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile traktör çarpıştı. Başka bir araç ise kaza yapan araçlara çarpmamak isterken yoldan çıktı. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ile bir traktörün karıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. D-100 yolu Akçaağıl köyü yakınlarında E.Ö. (38) yönetimindeki otomobil, M.Y. yönetimindekitraktöre çarparak devrildi.
ÇARPMAMAK İSTERKEN BARİYERLERE GİRDİ
S.B.'nin (25) kullandığı başka bir otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak istediği sırada yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y., F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö. (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.