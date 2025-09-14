Sivas'ta Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 20 Yaralı

Haberler

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 18'i tarım işçisi olmak üzere 20 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Berat Enes Aydoğdu (20) idaresindeki 38 AEE 210 plakalı otomobil ile Bayram Kaya'nın (33) kullandığı 34 GB 5232 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Ekrem Erdem Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki tarım işçileri Mükrime Yılmaz (32), Kader Yılmaz (26), Sultan Yılmaz (14), Helin Yılmaz (18), Ravza Nur Yılmaz (17), Muhammed Calavul (11), Aylin Calavul (11), Medine Calavul (41), Merve Calavul (15), Beyza Calavul (16), Güven Calavul (18), Yüksel Calavul (40), Nilüfer Calavul (20), Meryem Kaya (24), Nazım Kaya (32), Asmin Şener (14), Özkan Alışçı (21) ve Huzeyfe Öncel (17) ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Yiğit Emir Aydoğdu (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
