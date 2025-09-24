Haberler

Sivas'ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ve 3 yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet İncir (70) yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, Karkın köyü mevkisinde kontrolden çıkıp devrilerek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
İtalyan donanma gemisi, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için yola çıktı

Saldırıya uğrayan filo için donanma gemisi yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.