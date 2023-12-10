Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
M.G. (44) yönetimindeki 34 FRM 660 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolunun Kangal ilçesi Kurusırt mevkisinde şarampole devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.