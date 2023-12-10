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Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

10 Aralık 2023 12:37 Son Güncelleme: 12:38 Abone Ol

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.