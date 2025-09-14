Haberler

Sivas'ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 15 Tarım İşçisi Yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 15 tarım işçisi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 38 AEE 210 plakalı otomobil ile 34 GB 5232 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
