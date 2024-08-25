Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 58 ABU 554 plakalı otomobil, Yıldırım mahallesi Stadyum sokak kavşağında, G.G. idaresindeki 38 TK 933 943 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle E.Ö. ve H.K. yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.