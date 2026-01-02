Haberler

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kurslara 2 gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve düşen sıcaklık sebebiyle Valilik, kurslara 2 gün ara verildiğini açıkladı. Alınan tedbirler kapsamında çeşitli eğitim programları ertelendi.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kurslara 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte, yoğun kar yağışının ardından sıcaklığın düşmesine bağlı olarak kuvvetli buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, 3 ve 4 Ocak'ta yapılması planlanan, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, tüm yaygın eğitim kursları, Valilik kararıyla 2 gün süreyle tatil edildi."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama! Aralarında ünlü baklavacı da var

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler