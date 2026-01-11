Haberler

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verileceği açıklandı. Ayrıca, bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

