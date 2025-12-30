Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden gelen son veriler doğrultusunda, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışının bazı olumsuzluklara yol açabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Bu nedenle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verdiklerini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu küçük molayı güzel değerlendirin. Biraz dinlenin, ailenizle vakit geçirin, karın keyfini çıkarın ama derslerinizi de tamamen unutmayın. Kitap okumayı, hayaller kurmayı ve kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. 2026'ya umutla, güzel hayallerle ve bol gülümsemeyle girin. Hepinize huzurlu ve keyifli günler diliyorum. Sevgiyle kalın."

Valilikten yapılan açıklamada ise il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) valilik kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları ifade edildi.