Sivas'ta "okullara saldırı olabileceği" yönündeki paylaşımlarla ilgili gözaltına alınan öğrenci tutuklandı
Sivas'ta sosyal medya üzerinden okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapan 17 yaşındaki bir öğrenci gözaltına alınarak tutuklandı. E.A'nın işlemleri adliyeye sevk edilmesiyle sona erdi.
Şüpheli E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesi tamamlanan E.A, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Sivas Valiliği, dün, bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine E.A'nın gözaltına alındığını duyurmuştu.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya