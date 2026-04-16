Sivas'ta "okullara saldırı olabileceği" yönündeki paylaşımlarla ilgili gözaltına alınan öğrenci tutuklandı

Sivas'ta sosyal medya üzerinden okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapan 17 yaşındaki bir öğrenci gözaltına alınarak tutuklandı. E.A'nın işlemleri adliyeye sevk edilmesiyle sona erdi.

Sivas'ta, bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine gözaltına alınan 17 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi tutuklandı.

Şüpheli E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi tamamlanan E.A, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sivas Valiliği, dün, bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine E.A'nın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
