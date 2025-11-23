Haberler

Sivas'ta Öğretmenler Günü İçin Özel Koro Konseri Düzenlendi

Sivas'ta Öğretmenler Günü İçin Özel Koro Konseri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bir anaokulu öğretmenleri ve velileri tarafından kurulan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir konser programı düzenledi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kurucu müdire Fikriye Özler, öğretmenlerin önemine değinerek etkinliği destekleyenlere teşekkür etti.

Sivas'ta bir anaokulu öğretmenleri ve velileri tarafından kurulan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser programı düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi 100 Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okulun kurucu müdiresi Fikriye Özler, etkinlikte yaptığı konuşmada, koronun oluşmasında emeği geçen veli ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Özler, "Öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu güzel koronun oluşmasında emeği geçen kıymetli öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmen ve velilerden oluşan koro, solo ve koro halinde söyledikleri türküler ile davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErhan:

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 389.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.