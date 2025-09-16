Sivas'ta Öğrenci Servisleri Denetlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenci okul servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal, Ulaş Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği ekipleriyle, köylerden ilçeye öğrenci taşıyan servis araçlarının denetimi ve kontrolünü yaptı.

Denetimlerde, araç temizliği, hijyen, koltuk düzeni, kapasite ve güvenlik donanımları kontrol edildi.

Sürücülere gerekli bilgilendirmeleri yapan Uysal, sorunsuz ve güvenli bir taşıma yılı geçirmeyi diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ise yaptığı açıklamada, servis araçlarının denetimlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Sürücülerden de gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Karacalar, "Servis araçlarının düzenli ve etkin bir şekilde denetlenmesi, hem öğrencilerin hem de sürücülerin güvenliğini artırır. Ayrıca taşımacılık sektöründe hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır." dedi.