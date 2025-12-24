Haberler

Sivas'ta öğrenci servisi dervrildi; 15 yaralı /Haber eklendi

Sivas'ta öğrenci servis minibüsünün buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Olayda şoför ile birlikte 14 öğrenci hafif yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

SİVAS'ta öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında meydana geldi. Köyden Yıldız beldesi İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 AGV 495 plakalı öğrenci servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yan yatarak devrildi. Kazada şoför ile birlikte 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

