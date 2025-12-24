Haberler

Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta meydana gelen kazada, buzlu yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü devrildi. 15 kişi, hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında meydana geldi. Köyden Yıldız beldesi İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 AGV 495 plakalı öğrenci servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yan yatarak devrildi. Kazada şoför ile birlikte 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu