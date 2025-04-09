Sivas'ta Nisan ayında kar sürprizi

SİVAS - Sivas'ta Nisan ayında yağan kar hayrete düşürdü. Kar yağışı, köylülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta Nisan ayında yağan kar görenleri hayrete düşürdü. Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kavacık Köyü'nde öğle saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı köy halkının cep telefonu kameralarına yansıdı. Yüksek kesimlerde yağan kar sonrası arazi beyaz örtü ile kaplandı.

"Yollar ve ağaçlar karla kaplandı"

Yüksek kesimlerde yollar ve ağaçların karla kaplandığını ifade eden köy halkından Erol İğneci, "Yüksek kesimlere kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar bazı bölgelerde tutuyor. Bu görüntüleri köyümüzün bir mahallesinden sizlere çekiyorum. Dağlarda göz gözü görmüyor kar lapa lapa yağıyor. Yüksek kesimlere daha çok kar yağdığı için oralar daha fazla beyaza büründü. Yollar ve ağaçlar karla kaplandı" şeklinde konuştu.