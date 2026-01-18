Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
İnönü Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sivas'ta yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
İnönü Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
