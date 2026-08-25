Haberler

Şarkışla'da Ev Yangını: 1 Yaralı

Şarkışla'da Ev Yangını: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi Arı Sokak'ta Sadık Akar'a (75) ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen Akar, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı

Oltaya takıldı, tekneye sığmadı: Boyu da kilosu da inanılmaz!
Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

Alevler şehri sardı: Helikopterler peş peşe havalandı

Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı

Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana elini uzattı

Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış