Sivas'ta Muharrem Ayı Kutlamaları: Vatandaşlara Aşure İkram Edildi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı. Dernek Başkanı İsmet Abay, aşure programını geleneksel hale getirdiklerini ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun cemevi kurulması çalışmalarına destek verdiğini belirtti.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Suşehri Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince, aşure dağıtımı etkinliği düzenlendi.
Dernek Başkanı İsmet Abay, aşure programını geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.
İlçede cemevi kurulması çalışmalarının sürdüğünü belirten Abay, "Bu konuda Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu gerekli desteği veriyor. Arsa konusunun kısa sürede tamamlanacağını ümit ediyorum." dedi.