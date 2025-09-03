Sivas'ta Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Şarkışla'da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. H.K. yönetimindeki motosiklet, önüne çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaparken refüje çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

H.K. (30) yönetimindeki 58 AFF 484 plakalı motosiklet, Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Şarkışla Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, H.K'nin motosikletiyle ilerlediği sırada önüne çıkan bir motosiklete çarpmamak isterken kontrolünü kaybedip refüje devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
