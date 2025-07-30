Sivas'ta Minibüs Devrildi: 13 Yaralı

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

1) SİVAS'TA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 13 YARALI

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 kara yolu Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan yönüne giden İ.D. yönetimindeki 34 KJ 538 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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