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Sivas'ta Meydana Gelen Depremler Köyde Korkuya Neden Oldu

Sivas'ta Meydana Gelen Depremler Köyde Korkuya Neden Oldu
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Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler, Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş'ın evinde çatlak oluşturdu. Deprem anında yaşadığı paniği anlatan Sarıtaş, komşularının güvenliğini kontrol ettiğini belirtti. Ayrıca, Akpınar köyünde deprem anında tavukların kaçışını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerde evinde çatlak oluşan Hacıali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıtaş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Sarıtaş, AA muhabirine, deprem anında ailece evde oturduklarını, sarsıntıyı hissettiklerinde dışarı çıktıklarını söyledi.

Büyük korku yaşadığını belirten Sarıtaş, depremin ardından yetkililerin kendisini telefonla aradığını ifade etti.

Merkez üssü köyleri olduğundan depremi daha fazla hissettiklerini dile getiren Sarıtaş, "Evde televizyonda haberleri izliyordum. Depremi hissedince korktuk ve dışarı çıktık. Sarsıntı çok oldu ama böylesini ilk defa gördüm, bayağı korktum. Mahalle muhtarı olduğumdan dolayı komşularımı, sıkıntıları var mı diye aradım. Daha sonra AFAD'dan aradılar. Allah cümlesinden razı olsun, teşekkür ediyorum. Evimin çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştu." diye konuştu.

Öte yandan, Hacıali köyüne yakın Akpınar köyünde bir evin bahçesindeki tavukların deprem anında kaçışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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