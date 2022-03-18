Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor - Haberler

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Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Samet Dülek - Güncel
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Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyorSİVAS Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor

SİVAS Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor.

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mart ayında kar yağışının yoğun ve havaların soğuk olması ise vatandaşları şaşırttı. Tarihi kent meydanı da kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas Belediyesi ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Öte yandan Mart karının yanı sıra dondurucu soğuklarda etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü kent buz kesiyor.

Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor

Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor

Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Samet Dülek - Güncel

Sivas, Mart, kar, Güncel, Haberler

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