Sivas'ta KKKA tedavisi gören hasta hayatını kaybetti

TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Tokat'ta Arif ve Iraz çiftinin 5 çocuğunun en büyükleri olan Süleyman Gülsün'ün cenazesi, defnedilmek üzere Zile ilçesine bağlı Evren köyüne getirildi. Hastalığın bulaşma riskine karşı alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Gülsün'ün cenazesi, cenaze nakil aracından indirilmedi. Köy mezarlığında, aracın içinde kılınan cenaze namazının ardından Gülsün, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine Gülsün'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda köylü katıldı.

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı