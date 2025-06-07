Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Zara ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 38 yaşındaki Yavuz Vural yaşamını yitirirken, Koyulhisar ilçesinde de 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal KKKA nedeniyle hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Gölbaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Yavuz Vural'a 10 gün önce 3 kene yapıştı.

Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Vural, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Vural, kurtarılamadı.

Öte yandan, Koyulhisar ilçesinde önceki gün KKKA nedeniyle yaşamını yitiren 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal'ın cenazesi de toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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