Sivas'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, hakkında 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F, 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. ile 7 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan T.Ö'yü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.