Sivas'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, 26 yıl 2 ay, 14 yıl 2 ay ve 7 yıl 10 ay hapis cezalarına sahip.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, hakkında 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F, 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. ile 7 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan T.Ö'yü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

