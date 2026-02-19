Haberler

Teravih namazına giden gelin-kaynanaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta teravih namazına gitmek isteyen Nadiye Akalın'a (78) ve gelini Zeliha Akalın'a (57), caddede bir otomobil çarptı. Nadiye Akalın yaşamını yitirirken, gelini ağır yaralandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SİVAS'ta, teravih namazına gitmek için caddenin karşısına geçmek isteyen Nadiye Akalın (78) ile gelini Zeliha Akalın'a (57) otomobil çarptı. Kazada kaynana hayatını kaybederken, gelini ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ali Muhtar Camiine teravih namazına giden Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a, F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin ve kaynana yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Nadiye Akalın'ın hayatını kaybettiği, gelini Zeliha Akalın'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralı Zeliha Akalın, ambulansla sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nadiye Akalın'ın cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü F.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
