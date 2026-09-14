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Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğin annesi gözaltına alındı

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Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin annesi de gözaltına alındı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin annesi de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan anne Elif Balıkçı (27) hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Gözaltındaki bir veteriner hekim ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Diyarbakır'dan mevsimlik olarak hayvancılık yapmak için Göndüren köyü yaylasına gelen ailenin en küçük çocuğu Büşra'nın kaybolduğu iddia edilen bölgeye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60) ile çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve R.B. (45) ile ismi öğrenilemeyen bir veteriner hekim gözaltına alınmıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
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