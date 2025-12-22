Sivas'ta 7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte 7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürlüğünü ziyaret ederek, kış hazırlıklarını inceledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt'tan bilgi alan Şimşek, personele de kolaylıklar diledi.

Sivas'ın geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Şimşek, "7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele faaliyetlerimizi büyük bir titizlikle yürüteceğiz. Bu kapsamda, il genelinde 93 araç ve 124 personelimiz kış sezonu boyunca sahada aktif olarak görev yapacaktır. Ayrıca önümüzdeki günlerde filomuza katılacak yeni araçlarla karla mücadele kapasitemiz daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Kış dönemi boyunca personelin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Özellikle hastalık, doğum, ölüm gibi acil durumların yaşandığı bölgeler ile taşımalı eğitim yapılan köy yolları ilk etapta ulaşıma açılacak, ihtiyaç duyulan her noktada ekiplerimiz gece gündüz demeden görev yapacaktır. İnşallah kış sezonu boyunca ilgili kurumlarımızla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da yaşanacak her türlü olumsuzluğu bize ihbar konusunda duyarlılık göstermelerini istirham ediyorum. Bu vesileyle zorlu kış şartlarında fedakarca görev yapacak tüm personelimize şimdiden kolaylıklar diliyor, ilimizde kazasız, belasız ve sorunsuz bereketli bir kış sezonu geçirmeyi temenni ediyorum."