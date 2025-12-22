Haberler

Sivas'ta 7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak

Sivas'ta 7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kış hazırlıkları kapsamında il genelinde 7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarının yapılacağını açıkladı. 93 araç ve 124 personel sahada görev alacak.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte 7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürlüğünü ziyaret ederek, kış hazırlıklarını inceledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt'tan bilgi alan Şimşek, personele de kolaylıklar diledi.

Sivas'ın geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Şimşek, "7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele faaliyetlerimizi büyük bir titizlikle yürüteceğiz. Bu kapsamda, il genelinde 93 araç ve 124 personelimiz kış sezonu boyunca sahada aktif olarak görev yapacaktır. Ayrıca önümüzdeki günlerde filomuza katılacak yeni araçlarla karla mücadele kapasitemiz daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Kış dönemi boyunca personelin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Özellikle hastalık, doğum, ölüm gibi acil durumların yaşandığı bölgeler ile taşımalı eğitim yapılan köy yolları ilk etapta ulaşıma açılacak, ihtiyaç duyulan her noktada ekiplerimiz gece gündüz demeden görev yapacaktır. İnşallah kış sezonu boyunca ilgili kurumlarımızla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da yaşanacak her türlü olumsuzluğu bize ihbar konusunda duyarlılık göstermelerini istirham ediyorum. Bu vesileyle zorlu kış şartlarında fedakarca görev yapacak tüm personelimize şimdiden kolaylıklar diliyor, ilimizde kazasız, belasız ve sorunsuz bereketli bir kış sezonu geçirmeyi temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

En çok bunları konuştuk! İlk sırada Türkiye'yi yasa boğan olay var
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Büyük heyecan yarın! İşte dev derbinin hakemi
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama

İfadeye çağırılacak mı? İddialara Son noktayı Başsavcılık koydu
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanındaki yerini korudu

FIFA dünya klasmanındaki sıramız belli oldu
title