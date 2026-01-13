Haberler

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Güncelleme:
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Sivas beyaza büründü. Belediyenin kar küreme çalışmaları sürerken, Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki manzaralar göz alıcı hale geldi.

Sivas'ta aralıklı kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Sivas Belediyesi ekipleri, il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda ise kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu, mesire alanında bulunan şelale dondu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
500

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

