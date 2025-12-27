Haberler

Sivas'ta kar yağışı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 136 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını başlattı.

136 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPALI

Sivas'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 136 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Diğer yandan kent merkezinde karla birlikte güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
