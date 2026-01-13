Haberler

SİVAS'TA KAR ETKİLİ OLDU

Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Yayalar zor yürürken, sürücüler dikkatle seyretti. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

SİVAS'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, gece saatlerinde yoğun kar yağdı. Aralıklarla sabaha kadar süren yağışla cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kent merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle, yayalar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise trafikte dikkatle seyretti. İl merkezindeki Aksu Parkı'nda ise yağışın ardından güzel görüntüler oluştu. Soğuk hava ve kar nedeniyle park sessizliğe büründü. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

